Parádés magyar bronz a vizes vb legbrutálisabb versenyében

Az erejét jól beosztó Gálicz Péter remekül hajrázott és a harmadik lett a nyíltvízi úszók 25 kilométeres versenyében. Kalmár Ákos és Rohács Réka nyolcadik lett.

Csütörtökön rendezték a vizes világbajnokság alighanem legkeményebb versenyét, a nyíltvízi úszók 25 kilométeres számát a Lupa-tavon. A férfimezőny reggel 7-kor rajtolt Kalmár Ákossal és Gálicz Péterrel, míg a nők tíz perccel később Rohács Rékával az indulók között. Az eredeti terv szerint 9-kor lett volna a kezdés, de a hőség miatt tették végül korábbra.

A válogatottság életben maradásához szükséges lenne, hogy produkáljon egy válogatott szintű nyolcba kerülést

– ezt Kalmár edzője, Szokolai László mondta az M4-nek a verseny közben, tanítványa pedig mindezt komolyan is vette, a megbeszélt taktika szerint az élmezőnnyel tartott végig, sokáig a második helyen tempózott, de féltávnál ő állt az élen is, miközben Gálicz is ott volt az elején.

Az utolsó öt kilométer előtt volt egy tempóváltás, Kalmár pedig visszacsúszott a nyolcadik helyre, de csak egy rövid időre, visszatért aztán másodiknak, az utolsó körnek pedig a harmadik pozícióból vágott neki. Szinte hihetetlen volt nézni, hogy a táv utolsó kilométereire megint felgyorsított a mezőny, és azt is, hogy Gálicz nemhogy tartani tudta ezt a tempót, hanem fokozatosan küzdötte fel magát, ezek szerint remekül spórolt az erejével – Kalmár pedig ott volt mellette az első hatban.

Az utolsó 900 méterre is a hatodik-hetedik helyen fordult rá a két magyar, miközben úgy tűnt, Axel Reymondtól nem lehet elvenni a győzelmet. A legutóbbi két vébét megnyerő franciát végül lehajrázta az olasz Dario Verani (5 óra, 2 perc, 21 másodperces idővel), viszont Gálicz feljött harmadiknak, majd abból is jól jött ki, hogy az utolsó kanyarban utolérték a női mezőnyt az élen állók. A magyar úszó végül a harmadikként ért célba 5:02:35.40-es idővel.

Eddig csak Gercsák Csaba végzett dobogós helyen ebben a számban a magyarok közül, aki 2011-ben, Sanghajban lett bronzérmes. A 25 kilométeren abszolút újonc Kalmár Ákos a nyolcadik helyen ért célba.

A 22 éves Gálicz Magyarország negyedik érmét szerezte a hazai rendezésű vizes világbajnokságon: a medencés úszók között Milák Kristóf 100 és 200 méter pillangón diadalmaskodott, a Lupa-tavon pedig a magyar váltó második lett.

Leginkább saját magamat leptem meg, erre soha nem számítottam volna. Nem találom a szavakat. Arra készültem, majd azt mondom, hogy jó kis verseny volt, tetszik a hatodik-hetedik hely, erre bronzérem lett.

Üzenem azoknak, aki végigülték ezt az öt órát, hogy kurva nagy királyok vagytok. Szeretném megköszönni az edzőimnek, az edzőtársaimnak, nélkülük nem sikerült volna. Szüleim nélkül sem sikerült volna. Nagymamának üzenem, hogyha néz a tévében: megcsináltuk, mami, megvan!” – mondta az M4-nek Gálicz, aki külön köszönetet mondott a 2017-es vizes vb-n még versenyző Székely Dánielnek, hogy együtt edzettek három évig, ami kellett ehhez az eredményhez.

Gálicz, aki a Ferencváros sportolója, 2019-ben volt nyíltvízi Európa-bajnoki bronzérmes 10 kilométeren, ugyanezen a távon a 2021-es Európa-bajnokságon a nyolcadik helyen végzett.

Rohács Réka nyolcadikként zárt

Közben a nőknél Rohács is végig ott loholt az élmezőnyben, többnyire a nyolcadik helyen vagy annak környékén tempózott és minimális hátrányban tudott maradni. Az ő taktikája ez volt, lőtávon belül maradni, majd a végén megpróbálni a hajrában pozíciókat nyerni. Az utolsó körre az egyértelművé vált, hogy érmekért végül nem lesz harcban, a győzelem pedig végül a brazil Anna Marcela Cunháé lett egy eszelős hajrában (célfotó döntötte közel 5 és fél óra úszás után, 1,3 másodperc lemaradással már a dobogóra sem lehetett odakerülni), ötödik alkalommal nyerte meg ezt a számot, ez a hetedik világbajnoki címe. Rohács végül a nyolcadik lett 5:26:28-as idővel.