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Belföld

Zöld színű folyadék: hatósági eljárást indítottak a CATL ellen a szennyezés miatt

24.hu
2026. 06. 05. 12:59

Eljárást indított a környezetvédelmi hatóság a CATL kínai tulajdonú akkumulátorgyár ellen, mert a cég szabálytalanul engedett a csatornába „zöld színű folyékony hulladékot” – közölte a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal pénteken az MTI-vel.

A kormányhivatal közölte: a CATL telephelyénél május 5-én este történtek miatt a vízügyi hatóság soron kívüli döntéssel visszavonta az ipari szennyvíz-előtisztítóra kiadott hozzájáruló nyilatkozatát, és a vállalatot a kommunálisszennyvíz-hálózat és a csapadékvíz-elvezető megtisztítására kötelezte. Rögzítették: a CATL a szennyezést határidőben megszüntette, de a jogsértések miatt a vízügyi és a környezetvédelmi hatóság is ki fogja szabni a jogszabályok szerinti bírságokat.

Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt debreceni országgyűlési képviselője korábban arról tájékoztatott, hogy vegyi anyagokat, köztük magzatkárosító NMP-oldószert mutattak ki abban a zöld folyadékban, amely május elején bugyogott a földből Debrecenben, a CATL kínai akkumulátorgyárnál. A kormányhivatal válaszában úgy reagált: a május 5-i esemény körülményeinek vizsgálatát a hatóságok azonnal megkezdték, még aznap este többek között több ponton akkreditált módon végeztek szennyvíz- és felszínivíz-mintavételeket, amelyek eredményeit akkreditált laborban vizsgálják.

A kormányhivatal hangsúlyozta, hogy az esetleges szennyezés feltárására Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter soron kívüli vizsgálatot is elrendelt.

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