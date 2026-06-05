Önként vállalta a kiadatását a magyar keresztapa, Radnai László

Radnai László úgy döntött, hogy önként vállalja a kiadatását, mivel állítása szerint nagyon leromlott az egészségügyi állapota, írja a Telex. A lapnak a férfi azt mondta már hetekkel ezelőtt:

Úgy döntöttem, hogy hazamegyek.

Radnait befolyással üzérkedés miatt jogerősen elítélték tavaly, majd, miután nem vonult börtönbe, nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene.

A Telex megjegyzi, hogy a kiadatás önként vállalása azt jelenti, hogy Radnai lemondott a hosszadalmas kiadatási eljárásról, így a folyamat hetek vagy hónapok helyett viszonylag gyorsan lezajlik. A lap információi szerint a férfit hamarosan Magyarországra szállíthatják, úgy tudják, Dubajt már el is hagyta.

Magyar keresztapa

A „magyar keresztapaként” ismert, egykori maffiafőnökről tudni kell, hogy részben az ő vallomásainak köszönhetően indult eljárás a több leszámolásos gyilkosság miatt azóta elítélt a Portik Tamás ellen.

Radnait 2006-ban a kecskeméti maffiaperben 12 év fegyházra ítélték. Idő előtt szabadult, büntetésének csupán a felét töltötte le, köztársasági elnöki kegyelmet kapott, rossz egészségügyi állapotára tekintettel. Ezt megelőzően azonban beszámolt a kilencvenes évek leszámolásos gyilkosságairól.

Beszélt többek közt Prisztás József, Domák Ferenc és Seres Zoltán lelövéséről, a Radics család kivégzéséről, valamint a Fenyő-gyilkosságról és az Aranykéz utcai robbantásról.

Radnai 2011-ben ismételten beszámolt az általa ismert ügyekről, majd az összes Portik-perben tanúskodott. Noha vallomását több esetben nem vették figyelembe a bírósági döntéshozatal során, jelentős szerepe volt a kilencvenes évek alvilági leszámolásainak felderítésében.