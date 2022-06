Holtverseny, elveszített úszósapka és két döntős – így szerepeltek a magyarok a vizes vb ötödik napján

Négy döntőben drukkolhattunk magyaroknak a vizes világbajnokság úszóversenyeinek szerdai versenynapján. Kapás Boglárka 200 pillangón címvédőként ugrott medencébe, Németh Nándor szétúszással jutott be a 100 gyors fináléjába, Kós Hubert pedig egyéni csúcsot akart dönteni 200 vegyesen. A program végén pedig a npi 4x200 m női gyorsváltó is versenyzett, de középdöntőseinknek is örülhettünk. Összefoglaló.

Rögtön az első döntőben szerepelt Kapás Boglárka, akinek egy makacs derékprobléma nehezítette a felkészülését. Ennek ellenére döntőbe jutott, ahol a tőle megszokott hajrával hetedikként ért célba. A futama után viccesen meg is jegyezte Kapás, hogy csak annyit akart, hogy megelőzzön egy versenyzőt, de mivel holtverseny alakult ki, ez sem jött össze. Nagyjából húsz perccel később újabb magyarnak drukkolhatott a Duna Aréna közönsége, Németh Nándor 100 gyorson ugrott medencébe. A magyar úszó a lehető legnehezebb módon jutott fináléba, hiszen holtversenyben nyolcadik idővel arra kényszerült, hogy Lorenzo Zazzeri ellen szétúszással kvalifikálja magát. Németh ezt országos csúccsal nyerte meg, a döntőben azonban nem tudta megismételni a tempót és 48.13-as idővel hatodikként zárt. Elmondása szerint ebben benne volt, hogy négyszer kellett leúsznia a távot, no meg az sem segített, hogy elhagyta az úszósapkáját 75 méter tájékán. Szintén fináléban úszott Kós Hubert, aki 200 vegyesen az ötödik legjobb idővel jutott a nyolc közé. A fiatal magyar úszó nagyon bekezdett, hátúszásban az egyik legjobb időt hozta és második helyen fordult. Mellúszásban viszont lemaradt, majd többen lehajrázták az utolsó 50 méteren, így végül hatodik lett. Nem sikerült megdöntenie az egyéni csúcsát, amit eredetileg szeretett volna, de annyira kimerült így is, hogy hosszasan ücsörgött a medence szélén, még egészsségügyi felügyeletet is kapott. Két középdöntő következett, először Békési Eszter versenyezhetett, aki rögtön az első középdöntős futamban úszhatott a nyolcas pályán, de nyolcadik helyen ért célba, amivel biztos volt, hogy lemarad a fináléról. Végül 16. helyen zárta a számot Békési 2:28.17-es idővel. A futama után el is mondta, hogy még erősödnie kell ehhez a mezőnyhöz. Elképesztően nagyot ment viszont 200 háton két magyar is, Kovács Benedek és Telegdy Ádám. Előbbi ugrott előbb medencébe, a saját futamában esélye lett volna a harmadik helyre is, de 1:57.12-es idővel is sikerült döntős időt hoznia. Telegdy szintén remekelt, őrült nagyot hajrázva jött be harmadikként az elődöntőben, az ő ideje 1:56.80 volt, ami az ötödik legjobb eredménynek számított. Zárásként a 4x200m női gyorsváltó következett, amelybe Kapás Boglárka is bekerült Jakabos Zsuzsanna helyére. Pádár Nikolett kezdett, majd sorrendben Molnár Dóra, Késely Ajna és Kapás ugrott vízbe. Késely már az ötödik helyen tartotta a váltót, amit az utolsóként versenyző Kapás is meg tudott tartani a magyaroknak. Sós Csaba szövetségi kapitány erről az eredményről azt mondta, az időkkel nem elégedett, a helyezéssel viszont igen.