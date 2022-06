Milák Kristófra onnan leselkedhet veszély, ahonnan nem is számított rá

Léon Marchandra egészen vasárnap estig csak a világ úszósportjának legbelső köreiben figyeltek. Jó esetben. A 20 éves francia fiú azonban hétfő reggelre mindenhol címlapra, ezzel a kirakatba került. A budapesti vizes vb-n világszenzációvá vált, lévén a férfi 400 méter vegyes

előfutamai során előbb úszott egy 4:09.09-es egyéni és francia csúcsot,

majd a döntőben 300 méternél világcsúcson belüli idővel fordult rá a gyorsra,

és végül attól ugyan elmaradt, de korábbi legjobbjából majdnem öt másodpercet faragva, 4:04.28-as, szenzációs idővel megnyerte a számot.

Ez az idő az úszás történelmének második leggyorsabb 400 vegyese, és csak 43 századmásodperccel lassabb a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelps 2008-as, a pekingi olimpián még „cápadresszben” úszott 4:03.85-ös űridejénél. Bánatunkra majd két másodperccel jobb, mint Cseh László szintén vasárnap estig élő Európa-rekordja.

Marchand ugyan csak pár napja uralja a 400 vegyest, de olyan időt repesztett, hogy a nemzetközi szaksajtó máris ódákat zeng róla, és a 2024-es párizsi olimpia egyértelmű favoritjának kiáltotta ki.

Mitől, még inkább kitől ugrott ekkorát a francia?

A francia úszó ugrásszerű fejlődése mögött az a Bob Bowman áll, akinek a legnevesebb tanítványa pont Michael Phelps volt, aki a 200 és 400 vegyesen túl 200 pillangón is bő évtizeden át dominálta a világ úszósportját.

Az 57 éves úszóedző tavaly szeptember óta irányítja Léon felkészítését az Arizona Egyetemen, és elég nyilvánvaló az összefüggés az alig egy évnyi munkája, és a mostani világbajnoki cím között. Mutatjuk a francia úszó honnan hová jutott 2018 és 2022 között 50 méteres medencében:

2018: 4:35.37 – az év elején még távolinak tűnt a szintén úszó, 1998-ban 200 vegyesen vb-ezüstérmes édesapja, Xavier Marchand (édesanyja, Céline Bonnet is úszó, 1992-ben olimpikon) legjobb 400 vegyes ideje, a 4:21.33.

4:35.37 – az év elején még távolinak tűnt a szintén úszó, 1998-ban 200 vegyesen vb-ezüstérmes édesapja, (édesanyja, is úszó, 1992-ben olimpikon) legjobb 400 vegyes ideje, a 4:21.33. 2019: 4:19.41 áprilisban a francia bajnokságon – ekkor már majd két másodperccel jobb apjánál, és háromszor is 4:20-on belül úszik, többek közt a hódmezővásárhelyi junior vb-n 4:16.37-et, amivel harmadik helyen végez.

4:19.41 áprilisban a francia bajnokságon – ekkor már majd két másodperccel jobb apjánál, és háromszor is 4:20-on belül úszik, többek közt a hódmezővásárhelyi junior vb-n 4:16.37-et, amivel harmadik helyen végez. 2020: 4:16.81 – ez az esztendő legjobb ideje, ami kis megtorpanást sejtet.

4:16.81 – ez az esztendő legjobb ideje, ami kis megtorpanást sejtet. 2021: előbb 4:14.97, majd 4:09.65-ös francia csúcs a nemzeti bajnokságon, és az első olimpia Tokióban, ahol a döntőben 4:11.16-al a hatodik.

előbb 4:14.97, majd 4:09.65-ös francia csúcs a nemzeti bajnokságon, és az első olimpia Tokióban, ahol a döntőben 4:11.16-al a hatodik. 2022: 4:04.28 – világbajnoki cím Európa-csúccsal, ráadásul Phelpshez képest textilruhában.

Valamennyi ciklikus sportágra érvényes, hogy a világelitetbe jutáshoz szükséges utolsó tized- és századmásodperceket a legnehezebb lefaragni, ezért Marchand esetében kiváltképp kirívó az utolsó egy év 10 (!) másodperces ugrása.

Mitől és miben ilyen jó a francia?

Bob Bowman még jóval a világbajnokság előtt azt nyilatkozta tanítványáról, hogy a korábbi edzője, Nicolas Castel remek alapokat rakott le, mivel Léon technikája kiváló. „Az arizonai egyetemi csapat azonban sokkal erősebb, mint a toulouse-i, amelyben korábban úszott, és a jobb társak folyamatos versengésre, intenzívebb edzésekre sarkallják. Az idén sokat erősödött, izmosodott, ami fontos része a fejlődésének. Az egyetemi csapatnál óriásit fejlődött a víz alatti munkája, delfinezésben jelenleg már a legjobb az USA-ban, de szerintem az egész világon.

Minden olyan tulajdonsággal, képességgel rendelkezik, amit egy világklasszis úszótól elvárhat az ember. Ami a vegyest illeti, a hát- és a mellúszásán még lehet fejleszteni. A pillangója azonban már most jó, ráadásul még mindig lehet néhány olyan finomhangolást végezni rajta, amelyek nagy változást hozhatnak. Már ezalatt a rövid idő alatt olyan dolgokat csinált az edzéseken, amiket még Michael Phelpstől sem láttam.

A kérdés ezek ismeretében az, hogy Marchand kizárólag 400 és – várhatóan – 200 vegyesen, vagy mint Phelps, 200 pillangón is képes-e ekkora ugrásra?

Van-e oka Milák Kristófnak tartani Léon Marchandtól?

Milák Kristóf 22 éves. Öt éve, 17 évesen robbant be a köztudatba azzal, hogy a 2017-es budapesti vizes világbajnokságon második helyen csapott célba 100 pillangón, és azért csak ott nyert érmet, mert akkor még 200 pillangón „nem engedték” a legenda Cseh Lászlóval, és a riói harmadik Kenderesi Tamással szemben 200-on is rajtkőre állni.

Két év múlva Kvangdzsuban már egyértelmű favoritként nyerte a hosszabbik pillangó távot, nem is akárhogy, 1:50.73-as idejével egészen elképesztő új világcsúcsot állított fel, Michael Phelps tízéves, még „cápadresszben” úszott rekordját (1:51.51) adta át a múltnak.

2021-ben a tokiói olimpián sem talált legyőzőre (1:51.25), három éve uralja a 200 pillangót, és hétfőn, a 2022-es budapesti vizes világbajnokság előtt is úgy fogalmazott önbizalomtól telve, „csak a világcsúcs az ellenfelem”.

Ezt nyomatékosítva hétfő délelőtt 1:54.10-zel az első helyen jutott az esti elődöntőbe. Azt nem tudjuk, hogy tempózás közben különösebb figyelmet fordított-e a hetes pályára, de ha igen, úgy azt nézegethette, vajon ebben az úszásnemben mire lehet jelenleg képes az ott úszó Marchand?

A francia ekkor Miláktól bő két másodperccel lemaradva, de a 2019-es hódmezővásárhelyi junior világbajnokságon elért idejéhez (1:58.73) képest ugyanennyivel előrébb tartva 1:56.38-at ment, amivel a 11. helyen jutott be az esti elődöntőbe. Ott Milák ismét favorithoz méltó módon versenyzett, és nyert 1:52.39-el (ez az idei legjobb eredmény ezen a távon). Marchand is remekelt, és 1:54.32-vel már két másodpercen belülre került klasszisunkhoz képest, ő a negyedik idővel jutott be a döntőbe.

Azt a látottak alapján nem állítjuk, hogy veszélyben lenne Milák Kristóf idei világbajnoki aranyérme. Ugyanakkor Marchand edzője, Bowman azt is nyilatkozta:

Léon hasonlóan egyszerre gyors és állóképes, mint amilyen Michael volt.

Márpedig a 400 vegyes mellett pont a 200 pillangó az a versenyszám, ahol brutális állóképességre, és egyben gyorsaságra van szükség. Különösen a táv második felében, az utolsó 25-30 méteren.

Így azzal biztosan nem lövünk mellé, hogy ha Léon Marchand kedd este is olyan fejlődést mutat, mint ahogy tette vasárnap, úgy nem kétséges, a fináléban is számolni kell vele.

Furcsa ilyet leírni, de Marchand 400 vegyesének, és a két darab hétfői 200 pillangójának az az üzenete, hogy még a szám korszakos klasszisának számító Milák sem dőlhet hátra.