Megcsinálta a 20 éves úszó, amire korábban csak az apja volt képes

Különleges eredményt ért el Léon Marchand a budapesti vizes világbajnokságon, a 400 méter vegyes férfi döntőjében.

A 20 éves francia úszó 4:04.28-as idővel csapott célba, ami minden idők második leggyorsabbja Michael Phelps 2008-as pekingi olimpián szerzett aranyérme után (4:03.84). Talán még ennél is jobban örül azonban, hogy ő csak a második francia versenyző, aki vegyesen érmet nyert, korábban csak apjának sikerült.

FATHER and SON 🇫🇷🙂

Leon Marchand becomes the second French swimmer to win a medal at the World Championships in an Individual Medley event.

His father Xavier won silver in the Men’s 200m IM in Perth in 1998.#swimming #FINABudapest2022 pic.twitter.com/bDigkEBU6B

— FINA (@fina1908) June 18, 2022