Brazília elsőperces Vinícius-bombával nyitott, majd hat gólig meg sem állt

Vinícius Júnior már az első perc végén talpra ugrasztotta a Maracana közönségét, amikor a 16-oson kívülről nagy gólt akasztott a kapu jobb oldalába.

A hazai előny a 14. percig tartott, ekkor Murillo szabadrúgása Cunhán pattant meg, ami alaposan becsapta Alissont.

A szünetre aztán egygólos brazil vezetéssel vonultak a csapatok, miután Vinícius lövésébe Casemiro tette bele a fejét az ötösön belül.

A második félidőben indult be a selecao

Carlo Ancelotti, a brazilok kapitánya a félidőben tízet cserélt, és a cserék jól mozogtak, mivel hat gólig meg sem állt a brazil csapat. A Bournemouthban légióskodó Rayan a kapus hibáját kihasználva szerezte meg első válogatottbeli találatát, aztán Paquetá lőtt látványos gólt, majd Igor Thiago értékesítette az általa kiharcolt büntetőt.

A Botafogóban szereplő Danilo Oliveira remek alakítása után már teniszmeccset idézett az eredmény, az utolsó szó viszont Panamáé volt, és Harvey a találkozó legszebb gólját szerezte, amikor 25-ről szétlőtte a brazil kaput.

A brazilok a vb előtti utolsó felkészülési meccsen Egyiptommal játszanak, majd a tornán a 2022-ben negyedikként végző Marokkó ellen kezdenek. A története második vébéjére készülő Panama Dominikával találkozik még a torna előtt, amelyen Ghánával vívja majd az első csoportmeccset.