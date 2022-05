„Jól lövök, a betolakodóknak nem lesz esélyük” – ifjúsági olimpiai bajnok sílövő csatlakozott az ukrán hadsereghez

Erősítést kapott az Ukrán Nemzeti Gárda, amelyhez csatlakozott Hrisztina Dmitrenko ifjúsági olimpiai bajnok sílövő.

A 2016-os lillehammeri játékokon aranyérmet szerzett 22 éves biatlonversenyző a februári versenyekre készült, de amikor Vlagyimir Putyin csapatai megkezdték az inváziót, megváltozott a terve.

– figyelmeztette Oroszországot.

„A csernyihivi és kijevi barátok küldtek képeket a borzalomról, amit el kellett viselniük. De nem félek az ellenségtől” – tette hozzá.

Olympic Champion Shooter Joins Ukraine Forces, Warns Putin: ‘I Shoot Well’ ** Go get ‘em, girl. Another strong, brave Ukrainian woman. 🇺🇦 #SlavaUkraini 🇺🇦🇺🇦** https://t.co/RJuUR2pINk

— Linda Greene (@MImiGr33n3) May 14, 2022