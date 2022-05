Azért nem kap Euroliga-meccseket egy bíró, mert nem hajlandó levágni a szakállát

Benjamin Barth kosárlabdabíró szerint azért nem kap nemzetközi mérkőzéseket az európai szövetségtől, mert nem hajlandó megválni a szakállától.

A 43 éves német játékvezető a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak mesélte el, hogy 2021 őszén beszéltek erről az Euroliga játékvezetői bizottságának igazgatójával, Richard Stokesszal.

– idézi a német újság Barth-ot.

EuroLeague issued a statement after German referee Benjamin Barth revealed that he wasn’t assigned to EuroLeague games because he refused to shave his beard

EuroLeague admitted its fault and the league made an apology, which Barth accepted 🤝https://t.co/I2wvLSzZ12

