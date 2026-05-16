Akkora mellei vannak, hogy fájdalomcsillapítót kell szednie, mégsem támogatja az állam a műtétjét

Egy brit anyuka azt mondja, akkora mellei vannak, hogy minden nap fájdalomcsillapítót kell szednie, és számos problémája van, például gyakran nem tud játszani a kisfiával, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) ennek ellenére már többször elutasította a mellkisebbítő műtét finanszírozására beadott kérelmét – írja a LadBible.

Charlotte Innes mellmérete korábban sem volt kicsi, de a szülés után jelentősen nőtt, emiatt folyamatosan úgy érzi, mintha „súlyos mellényt viselne.” Emellett kyphosist diagnosztizáltak nála, ami a gerinc hátrafelé domborodó görbületét jelenti, ráadásul 2025-ben két porckorongja is deformálódott, amelynek az orvosok szerint szintén a mellmérete az oka.

A két mellem együtt 5 kilót nyom

– mondta a nő, aki elmesélte, hogy 2025 szeptembere óta ötször próbált mellkisebbítő műtétet végrehajtatni, sikertelenül, emiatt a fiának sokkal több időt kellett a bölcsődében töltenie, mivel Innes fájdalmai miatt nem tudott gondoskodni róla.

A műtét magánúton 8500 fontba (3,5 millió forintba) kerülne, amit nem engedhet meg magának, jelenleg a hatodik, NHS által finanszírozott mellkisebbítő műtétjével kapcsolatos eredményére vár. Ha ismét nemet mondanak neki, akkor hetedszer is fellebbez.

Igazi fiatal anyuka akarok lenni, aki elmegy a gyerekével a parkba, kimegy vele a játszótérre, focizik vele a pályán. Ehelyett számolom a másodperceket, hogy mikor mehetünk végre haza, hogy lefekhessek. Nem tudok rohangálni, mert elviselhetetlen! Megszakad a szívem, hogy nem játszhatok úgy, mint régen az anyukám velem

– mondta Innes.

Azért is aggódik, hogy, mivel sokszor nem tud ott lenni a fiával, számos közös élményről lemarad, így szerinte „elszakították” a gyerekétől. Hozzátette, ha kérelme végül pozitív elbírálásban részesülne, annyi időt venne igénybe a felépülése, hogy addigra a fia már iskolába fog járni.

Az anya azt mondja, az NHS szerint „nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot” a sikeres fellebbezéshez. A család a gofundme oldalon gyűjt pénzt a műtétre: