charlotte innesegészségügyi szolgálatgyerekmell
Élet-Stílus

Akkora mellei vannak, hogy fájdalomcsillapítót kell szednie, mégsem támogatja az állam a műtétjét

24.hu
2026. 05. 16. 06:00
A brit Charlotte Innes-nek kínzó fájdalmai is vannak, a mellkisebbítő beavatkozást sem tudná kifizetni, az egészségügyi szolgálat mégsem segít neki.

Egy brit anyuka azt mondja, akkora mellei vannak, hogy minden nap fájdalomcsillapítót kell szednie, és számos problémája van, például gyakran nem tud játszani a kisfiával, a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) ennek ellenére már többször elutasította a mellkisebbítő műtét finanszírozására beadott kérelmét – írja a LadBible.

Charlotte Innes mellmérete korábban sem volt kicsi, de a szülés után jelentősen nőtt, emiatt folyamatosan úgy érzi, mintha „súlyos mellényt viselne.” Emellett kyphosist diagnosztizáltak nála, ami a gerinc hátrafelé domborodó görbületét jelenti, ráadásul 2025-ben két porckorongja is deformálódott, amelynek az orvosok szerint szintén a mellmérete az oka.

A két mellem együtt 5 kilót nyom

– mondta a nő, aki elmesélte, hogy 2025 szeptembere óta ötször próbált mellkisebbítő műtétet végrehajtatni, sikertelenül, emiatt a fiának sokkal több időt kellett a bölcsődében töltenie, mivel Innes fájdalmai miatt nem tudott gondoskodni róla.

A műtét magánúton 8500 fontba (3,5 millió forintba) kerülne, amit nem engedhet meg magának, jelenleg a hatodik, NHS által finanszírozott mellkisebbítő műtétjével kapcsolatos eredményére vár. Ha ismét nemet mondanak neki, akkor hetedszer is fellebbez.

Igazi fiatal anyuka akarok lenni, aki elmegy a gyerekével a parkba, kimegy vele a játszótérre, focizik vele a pályán. Ehelyett számolom a másodperceket, hogy mikor mehetünk végre haza, hogy lefekhessek. Nem tudok rohangálni, mert elviselhetetlen! Megszakad a szívem, hogy nem játszhatok úgy, mint régen az anyukám velem

– mondta Innes.

Azért is aggódik, hogy, mivel sokszor nem tud ott lenni a fiával, számos közös élményről lemarad, így szerinte „elszakították” a gyerekétől. Hozzátette, ha kérelme végül pozitív elbírálásban részesülne, annyi időt venne igénybe a felépülése, hogy addigra a fia már iskolába fog járni.

Az anya azt mondja, az NHS szerint „nem szolgáltatott elegendő bizonyítékot” a sikeres fellebbezéshez. A család a gofundme oldalon gyűjt pénzt a műtétre:

Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Néhány év alatt 6 babát vesztett el Vágó Bernadett és Miller Zoltán
Hantavírussal fertőzött beteget azonosítottak Arad megyében
Magyar Péter üzent Mészárosnak a kordonbontás után: Ha szabálytalanság történt, „szerződést fogunk bontani”
A Magyar-kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárdos szerződést
A Real Madrid játékosai az Oviedo elleni mérkőzésen.
Mi a Real Madrid válságának valódi oka?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik