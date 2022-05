A boksztörténelem legnagyobb női meccsén ámul a világ

Sem a szakírók, sem korunk legnagyobb férfi bunyósai nem fukarkodnak a jelzőkkel, amikor a Madison Square Gardenben, majd 20 ezer tomboló néző előtt szombat este vívott Katie Taylor (ír) és Amanda Serrano Puerto-Rico-i) közti összecsapást méltatják.

A múlt hétvégén 94 ezer szurkolót látta a Wembley Stadionban a Tyson Fury Dillian Whyte meccset, de ,ost a közönség decibelekkel felülmúlta azt. Az extázisban lévő többségében ír szurkolótömeg úgy üvöltött, hogy a mérkőzésvezető nem hallotta a harmadik menet végét jelző gongot.

The MSG crowd is so loud the ref can’t even hear the bell 🤯 #TaylorSerrano pic.twitter.com/ImphE8qvV6

Mindez nem csoda, mert hatalmas várakozás előzte meg a meccset, amelyen végül Írország 35 éves bajnoka, Taylor 2-1-es megosztott bírói döntéssel nyert a Puerto Ricó-i korábban négy súlycsoport világbajnoki címét is elnyerő 33 éves harcosnő ellen.

Az első menetet az ötszörös amatör világbajnok, londoni olimpiai aranyérmes Taylor gyors lábbal és gyors kézzel átvészelte, a második és a harmadik is szoros volt, bár Serrano ütései ekkor már érezhetően tisztábban landoltak. A negyedik menetben Taylor sarokba szorult, és kétségbeesetten próbálta elkerülni Serrano fejét és testét ért ütéseit, majd az ötödikben jött el a pillanat, amely miatt minden bizonnyal boksztörténelmivé válik a találkozó. Taylort fejére és a testére záporoztak az ütések, láthatóan kábultan lépegetett előre, és próbálta védeni a fejét.

Mégis kibírta, hihetetlen módon felállt a vert helyzetből, visszatért a hatalmas verésből és megfordította a meccset, amely végén David Diamante mérkőzésvezető az ír lány kezét emelte a magasba.

– jelentette ki Steve Bunce, a BBC Radio 5 Live bokszszakértője. Sok más korábbi és jelenlegi férfi bunyós is elragadtatással posztolt a mérkőzésről, többek közt Amir Khan is:

Well done to both fighters @KatieTaylor & @Serranosisters the fight lived up to all expectations. What a fight, toe to toe action! Well done on the win Katie, showed amazing heart #Womensboxing

— Amir Khan (@amirkingkhan) May 1, 2022