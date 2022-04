A halálúton ért véget a boksztehetség élete

18 éves korában autóbalesetben meghalt Ali Tazeem, akit a britek olimpiai ezüstérmes, profi világbajnok ökölvívója, Amir Khan óriási tehetségként, és az ő utódjának nevezett a közelmúltban.

A bokszoló halálhírét promótere, Sam Jones is megerősítette. A tinédzser vasárnap hajnalban szenvedett halálos balesetet, miután egy Vauxhall Corsa típusú autóban utazva falnak csapódott. Tazeem azonnal életét veszítette, a szintén 18 éves sofőrt kritikus állapotban szállították kórházba.

A Scottish Sunnak nyilatkozva egy kétgyerekes apa, Ali Zinkal azt mondta, ő ért oda először a baleset helyszínére, miután hallotta a hatalmas csattanást.

„Bokszernadrágomban kirohantam a lakásomból, és odamentem az autóhoz. Az ujjaimat a nyakához tettem, hogy ellenőrizzem a pulzusát, de már halott volt.

Tazeem csak három hete írta alá profi szerződését a Probellummal, hatalmas tehetségnek tartották.

Went to show my respect for loss of my dear friend Tee’s son, Ali tazeem. Rip champ, a big loss for in the british Asian boxing community 🙏 pic.twitter.com/MY69Y17hhh

— Amir Khan (@amirkingkhan) April 17, 2022