Technikai KO-val és címegyesítéssel lepte meg magát a bokszoló 40. szülinapjára

A kazah Gennagyij Golovkin, a Nemzetközi Bokszföderáció (IBF) középsúlyú világbajnoka nyerte a Boksz Világszövetségnél (WBA) világbajnok japán Murata Rijota elleni címegyesítő meccset, amelyet utóbbi hazájában, Szaitamában több mint 36 ezer néző előtt rendeztek meg.

A koronavírus-járvány miatt az eredeti, decemberi időpontnál több mint három hónappal később sorra került, 12 menetesre tervezett összecsapásnak a 40. születésnapját pénteken ünnepelt Golovkin a kilencedik menetben vetett véget, amikor is egy ütése nyomán Murata a padlóra került, a mérkőzésvezető pedig technikai KO-t hirdetett, miután a japán bokszoló stábjából bedobták a törülközőt.

A kazah egy vereség és egy döntetlen mellett 42. profi győzelmét aratta, és a harminchetediket kiütéssel. Mostani fellépése előtt legutóbb 2020. december 18-án bokszolt, akkor a lengyel Kamil Szeremetát győzte le technikai KO-val, amivel – rekordot jelentő – 21. alkalommal védte meg középsúlyú IBF-övét.

A 36 esztendős Murata, aki 2019 vége óta egészen mostanáig nem lépett szorítóba, 16 győzelem (13 KO) mellett harmadik vereségét szenvedte el. Amatőrként Golovkin legnagyobb sikere a 2003-as világbajnoki cím, és a 2004-es, athéni ötkarikás játékokon szerzett ezüstérem volt, míg a japán 2012-ben Londonban olimpiai bajnok lett.

Golovkin igazi úriember volt, a meccs után odaadta a köpenyét ellenfelének:

Tons of respect for Ryota Murata! You are the champ 🙏🏻 Arigato! pic.twitter.com/5lpUXTv842

— Gennadiy Golovkin (@GGGBoxing) April 9, 2022