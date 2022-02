Arccal zuhant a hóba, de ez sem gátolta meg, hogy befejezze a versenyszámát

Ijesztő jelenettel kezdődött a pekingi téli olimpia síakrobatika női mogul első selejtezőjében, miután Leonie Gerken-Schofield nagyot esett.

A brit versenyző az első szaltóját követően veszítette el az egyensúlyát és végül nagyot bukott a hóban. Ennek ellenére nem omlott össze, sőt visszacsatolta az elveszített lécét, az újabb szaltóval pedig nem hibázott. Pontot ugyan nem kaphatott már a bukás miatt, így is elismerésre méltó, hogy végigment a pályán.

“A real 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞𝐫!” 🇬🇧👊

A nasty fall for Leonie Gerken-Schofield in her women’s moguls qualification run earlier today – but it didn’t stop her crossing the finish line at the Genting Snow Park. #Beijing2022 | @GBSnowsport pic.twitter.com/7hSzLtCw5g

