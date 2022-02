Horrorbaleset szakította félbe a snowboardosok edzését az olimpián

Súlyos baleset miatt állt a slopestyle-osok edzése a pekingi olimpiai csütörtöki edzésnapján. A japán Josika Rina esett nagyot az egyik ugrást követően, majd mozdulatlanul feküdt a hóban.

Az egészségügyi személyzet azonnal a segítségére sietett, 20 percig kezelték a helyszínen a hódeszkást, aki a Reuters cikke szerint hangosan felsírt minden egyes alkalommal, amikor megmozdították. Végül hordágyon vitték el a pályáról.

Japanese snowboarder Rina Yoshika suffered a heavy fall in training on the slopestyle course at the Genting Snow Park on Thursday and was taken away in an ambulance, a Team Japan spokesperson said. https://t.co/9xNaZ8vqku

