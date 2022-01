Novak Djokovic indulni akar az Australian Openen, a szurkolói összecsaptak a rendőrökkel

Továbbra is hatalmas a felháborodás Ausztráliában, miután Novak Djokovic oltatlanul érkezett Melbourne-be.

A világelső teniszjátékos az Australian Open miatt utazott az országba, ahol eredetileg különengedéllyel indulhatott volna, ám érvénytelenítették a vízumát és egy szállodában ragadt.

Egészen hétfőig, a bíróság ugyanis egyetértett Djokovic ügyvédeivel, akik szerint megfelelő indok nélkül vették el az útlevelét.

– közölte közösségi oldalain Djokovic.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022