Djokovic megérkezett, de nem engedik be Ausztráliába

Ausztrál lapértesülések szerint egyelőre kérdéses Novak Djokovic szereplése az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, elsősorban azért, mert a szerb sportoló ugyan megérkezett Melbourne-be, de nem engedték be az országba.

A világelső – aki minden bizonnyal nem vette fel a koronavírus elleni oltást – a jelenleg érvényben lévő szigorú szabályok ellenére „orvosi mentességet” kapott.

A helyi The Age napilap szerint a Novak Djokovicot szállító repülőgép ottani idő szerint a késő esti órákban landolt, de nem hagyhatta még el a repülőteret.

A lap egy szövetségi kormányzati forrást idézett, aki azt mondta, kérdőjelek merültek fel azzal kapcsolatban, hogy Djokovic rendelkezik-e megfelelő dokumentumokkal, amelyekkel bizonyítani tudja, miért kapott felmentést. Márpedig ezt a bizonyítékot a be nem oltott személyeknek a határon be kell mutatniuk.

Ugyancsak felmerült annak a lehetősége, hogy a 20-szoros Grand Slam-győztes rossz vízummal próbált meg belépni az országba, olyannal, amely nem engedélyezi az oltatlanság miatti orvosi felmentést. A lap szövetségi forrása azonban vitatta, hogy bármilyen probléma lenne a vízumbesorolással.

A The Age értesülései szerint az ausztrál határőrök felvették a kapcsolatot Victoria állam vezetésével, hogy támogassák Djokovic vízumkérelmét a repülőtér elhagyása érdekében, de a regionális kormányzat áthárította a felelősséget a szövetségi hatóságokra.

A lap szerint ez a lépés azt jelzi, hogy a helyi magas rangú tisztviselők nagyon dühösek a szerb klasszisra az oltásellenessége miatt, és mert nem fedte fel a felmentésének okát.

Két pontban mindig is egyértelműek voltunk: a vízum jóváhagyása a szövetségi kormány, az orvosi mentesség pedig az orvosok dolga” – írta Twitter-üzenetében Jaala Pulford, Victoria állam sportminisztere.

Update on #AusOpen2022…

The Federal Government has asked if we will support Novak Djokovic’s visa application to enter Australia.

We will not be providing Novak Djokovic with individual visa application support to participate in the 2022 Australian Open Grand Slam.

— Jaala Pulford MP (@JaalaPulford) January 5, 2022