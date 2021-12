Katarzis a dartsvébén: kilencnyilassal ért véget az óriási meccs

A darts-vb pénteki eseményeiről Futó kolléga már szállított egy összefoglalót, de az egyik meccsre még érdemes visszatérnünk, ugyanis elképesztően izgalmas volt, a lezárása pedig egyenesen utánozhatatlan.

A 25 éves skót William Borland és a 21 éves angol Bradley Brooks mind a játszmák, mind a legek tekintetében 2-2-re állt, vagyis jöhetett a döntő leg, hogy kiderüljön, melyikük jut tovább.

Borland 180-cal kezdett, amire Brooks 134-gyel válaszolt, majd Borland ismét beszórt két tripla huszast és egy tripla tizenkilencest, ellenfele viszont csak 83-at dobott. Bár az Alexandra Palace-ben jelenlévő szurkolók többsége Brooksnak drukkolt, ekkor már mindenki Borlandet figyelte, akinek megvolt az esélye a tökéletes legre, a kilencnyilasra.

A skót pedig nem vett vissza, két tripla hússzal és egy dupla 12-vel kiszállt 144-ről, lezárva ezzel a meccset.

Történelmi pillanat volt, a tévé által közvetített PDC-tornákon ez volt az első olyan kilencnyilas, amellyel valaki megnyerte a meccset. Nem csoda, hogy a nézők tomboltak, ahogy Borland sem bírt magával.

„Hihetetlen, ez életem legnagyobb estéje. Kilencnyilast dobni bármilyen tornán hatalmas dolog, de az, hogy a legfontosabb viadalon sikerült, az felemelő érzés” – nyilatkozta Borland, akinek a vébé mindössze a hatodik tévés versenye.

A meccsről a darts legendája, a 16-szoros világbajnok Phil Taylor is elismeréssel szólt, Twitter-üzenetében mindkét játékost dicsérte.

Great game of darts really enjoyed that well done to Willie Borland great way to finish brilliant also from Bradley Brooks. Well done both of you.

— Phil Taylor (@PhilTaylor) December 17, 2021