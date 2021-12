24 órán belül itt a második kilencnyilas a dartsvébén

A pénteki nap után szombaton sem maradtunk kilencnyilas leg nélkül a dartsvilágbajnokságon.

A szombat délutáni program harmadik meccsén a litván Darius Labanauskas pocsék kiszállózása ellenére (11 kísérletből 2 volt sikeres) 2-1-re vezetett az első játszmában a belga Mike De Decker ellen, majd egy kilencnyilas leggel zárta le a szettet.

A világranglistán 33. helyezett Labanauskas egy 174-es körrel kezdett, majd a következő három nyíl egyaránt a tripla 20-asban landolt. A litvánnak így 147-ről kellett kiszállnia, és ezt abszolválta egy tripla 20, tripla 17, dupla 18-as kombóval.

A SECOND NINE-DARTER IN TWO DAYS AS DARIUS LABANAUSKAS STRIKES PERFECTION AT ALEXANDRA PALACE!

