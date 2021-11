Térdpanaszok? Ha ezt tapasztalod, azonnal fordulj orvoshoz! (X)

A térd egy rendkívül bonyolult ízület, mely ha egészséges, észre sem vesszük, milyen fontos szerepet tölt be a mozgásunkban. Elég egy óvatlan pillanat, túlerőltetés, sportsérülés vagy a sokakat sújtó krónikus elhízás, és máris oda lesz a mozgásszervrendszerünk ezen fontos pontjának stabilitása és terhelhetősége.

A térd sokféleképpen fájhat, attól függően, mi okozza a problémát. Lehet tompa, egyenletes, hirtelen, tűszúrásszerű, égő-bizsergő stb. Vannak tünetek melyek egyértelműen figyelmeztetnek, nagy a baj. Ilyenkor célszerű minél hamarabb szakorvoshoz fordulni! Lássuk, melyek ezek az esetek, és mit tud tenni ilyenkor egy specialista!

A térdfájás okai és tünetei

A térdfájás jelentkezhet a térd belső oldalán, a térd hajlító mozgatásakor, mozgás hatására (pl.futás, guggolás), és érzékelhetjük lépcsőzés közben. A fájdalomérzet lehet szúró, éles és tompa is, de érezhetjük azt is, hogy erőtlenné válik, vagy épp kimozdul a helyéről és ettől elveszítjük egyensúlyunkat. A térd felépítésében a bonyolult csontok, porcok mellett szalagok, izmok, inak is részt vesznek és magában az ízületben még folyadék is található. Bármelyik sérülése előidézheti a fájdalmat.

Az okok között szerepel a túlterhelés, mozgás vagy elhízás miatt, szalagok sérülése (szakadás, túlnyújtás, részleges szakadás), porcleválás, térdkalács ficam, gyulladásos folyamatok a térdfolyadékban vagy izmokban, nyáktömlőgyulladás, lúdtalp, nem megfelelő testtartás, izomegyensúly hiány, porckopás, reuma, ízületi gyulladás.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a térdfájás nem múló, kisugárzó, a mozgást ellehetetlenítő, és nem reagál a nem szteroid tartalmú fájdalomcsillapítókra, akkor haladéktalanul forduljunk orvoshoz!

Amennyiben tudjuk, hogy sérülés áll a háttérben, mert jól észrevehetően szenvedtük el sportolás közben, akkor az elsődleges a pihentetés és termoterápia, azaz a hűtéses borogatás. Ilyenkor még próbálkozhatunk sportkrémekkel, gyógynövényes krémekkel, felpolcolással. Ha azonban a panaszok nem szűnnek, enyhülnek pár napon belül, vagy a térd dagadt, forró, gyulladt, mindenképp szükséges lesz képalkotó diagnosztika (RTG, MRI).

Az orvos a szükséges vizsgálatok elvégzése után dönt a kezelés további menetéről:

● Gyulladás esetén lehet injekció terápia a megoldás.

● Szalagszakadáskor, krónikus gyulladáskor artroszkópos műtétet javasolhatnak.

● Sérült vagy elkopott térdízületeknél, porcoknál a részleges vagy teljes térdprotézis kínálhat tartós megoldást.

Ezek mellett gyógyszeres kezelés, pihentetés, fizioterápia, gyógytornász, manuálterápia jelentheti a teljes felépüléshez vezető utat.