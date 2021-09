Az időntúli szabaddobást is túlélte a Veszprém, legyőzte a BL-címvédőt

A Telekom Veszprém hatalmas csatában 29-28-ra legyőzte a Barcelona kézilabdacsapatát a Bajnokok Ligájának harmadik csoportmérkőzésén.

Nem volt tökéletes a hazai csapat kezdése, de Rodrigo Corrales egészen remek formában védett, ami megakadályozta, hogy nagyon el tudjanak lépni.

NO. NOPE. NOT GOING TO HAPPEN.@telekomveszprem's @Rodrigao016 keeps out @FCBhandbol not once, but twice.#ehfcl #showtimeforchampions pic.twitter.com/QHzq7iv1tS

— EHF Champions League (@ehfcl) September 29, 2021