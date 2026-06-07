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Sport

A Debrecen hosszabbításos meccsen nyerte meg az ifi BL-döntőt

debrecen győzelem kézilabda ifjúsági liga
Illyés Tibor / MTI
24.hu
2026. 06. 07. 14:35
debrecen győzelem kézilabda ifjúsági liga
Illyés Tibor / MTI
A Debrecen hosszabbítás után 41-39-re legyőzte a román CSM Bucuresti-et a női európai ifjúsági kézilabdaliga vasárnapi fináléjában.

Az első alkalommal kiírt korosztályos sorozat fináléját a felnőtt női Bajnokok Ligája négyes döntőjének helyszínén, az MVM Dome-ban játszották. Az 53. percben a DVSC még 31-25-re vezetett, majd gyors egymásutánban öt gólt kapott, sőt, ellenfele az egyenlítésért támadhatott.

Volt bőven izgalom

Két időkérést, majd Tábit Vivien két fontos védését követően 33-30-ra ellépett a Debrecen, már másfél perc sem volt hátra, a bravúrosan hajrázó CSM-nek mégis sikerült az egyenlítés, ezért hosszabbítás következett.

A ráadás elején a hajdúságiak két percen belül háromszor voltak eredményesek, ezzel megalapozták végső sikerüket, mert a románok innen már nem tudtak visszakapaszkodni.

Takács Vera 13, Kun Liliána hat góllal járult hozzá a győzelemhez, négyen pedig négy találattal zártak. A túloldalon Mara Ioana Iliescu nyolc, Maria Rozalia Antonescu és Maria Petrache hét-hét gólt szerzett.

A Győr nyerte a magyar csapatok bronzcsatáját

A bronzérmet a Győr szerezte meg, mivel tíz találattal legyőzte a Ferencvárost. Pintér Nelli, Imre Vanessza és Molnár Hanna egyaránt öt találattal vette ki részét a sikerből, a fővárosiaknál Tarjányi Laura nyolc gólt lőtt.

Eredmények:

döntő:
DVSC Kézilabda Akadémia – CSM Bucuresti (román) 41-39 (13-13, 33-33, 37-34) – hosszabbítás után

 

a 3. helyért:
Győri ETO KC – Ferencvárosi TC 34-24 (18-12)

 

szombaton játszották:
elődöntők:
DVSC Kézilabda Akadémia – Ferencvárosi TC 28-27 (14-18)
CSM Bucuresti – Győri ETO KC 41-39 (13-21, 34-34, 37-37) – hosszabbítás után

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