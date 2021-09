Háborús bűnössel mutatkozott, kínos helyzetbe került Djokovic

Komoly kritikákat kapott Novak Djokovic, a szerbek világklasszis teniszezője, akiről olyan fotó került fel a világhálóra, amelyen Milan Joloviccal, egy hírhedt félkatonai szervezet egykori parancsnoka mellett látható, aki részt vett a bosnyákok elleni srebrenicai népirtásban, írta az Eurosport.hu portál.

Djokovic és Jolovic közös képe vegyes reakciókat váltott ki mind Boszniában, mind Szerbiában.

the dope of nationalism has downed many heroes. https://t.co/UiMMKdPR2v

— Zoya Rasul (@zoyarasul) September 20, 2021