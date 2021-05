Olyan ugrást mutatott be az olimpiai bajnok tornásznő, amire a férfiak közül is kevesen vállalkoznak

A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.

A 19-szeres világbajnok Biles már tavaly februárban feltöltött egy videót a közösségi oldalára, amelyen látható, hogy az edzéseken gyakorolja ezt a rendkívül nehéz ugráskombinációt, most pedig versenykörülmények között is bemutatta az Indianapolisban rendezett US Classic elnevezésű viadalon.

A Jurcsenko-duplaszaltó bicskamozdulattal rendkívül kockázatosnak számít – eddig kizárólag férfiak vállalkoztak rá, közülük is csak kevesen –, ezért a Nemzetközi Torna Szövetség kódkönyve szerint 6,6 a nehézségi pontszáma, ugyanis nem akarják az érték növelésével a veszélyes ugrás végrehajtására ösztökélni a sportolókat.

A 24 éves Simone Biles másfél év kihagyás után éppen a szombati versenyen tért vissza. A közeljövőben Fort Worthben az amerikai országos bajnokságon, majd St. Louisban, az olimpiai válogatón szerepel majd.

A Rio de Janeiró-i olimpián a csapatverseny mellett egyéni összetettben, ugrásban és talajon is első, gerendán harmadik helyezett versenyző 2019-ben a világbajnokságok történetének legsikeresebb tornásza lett: 25 érme és 19 aranya egyformán rekord.