Felköszöntötték a világ legjobb tornászát, kemény beszólás volt a válasza

Március 14-én lett 23 éves Simone Biles, aki minden idők legeredményesebb amerikai tornásza 19 világbajnoki és négy olimpiai bajnoki címével. Ez alkalomból természetesen az amerikai tornász-válogatott hivatalos Twitter-oldala is felköszöntötte őt, mire a sportoló csípős megjegyzéssel válaszolt.

– írta Biles, aki Larry Nassar esetére utalt ezzel.

how about you amaze me and do the right thing… have an independent investigation https://t.co/58Gc9QUk76

— Simone Biles (@Simone_Biles) March 14, 2020