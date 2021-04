Minden adott a Győri ETO-nak a címvédéshez a kézilabda BL-ben

Kedden kisorsolta az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a női Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének párosítását, amelyen a Győr azt a Brest Bretagne-t kapta, amely ellen még soha nem kapott ki.

Szerdán aztán az EHF elkészítette a négyes döntő pontos ütemtervét is, ahol jól járt az ETO, mivel a szombati elődöntőben a korábbi, 15:15-kor kezdődő meccskezdés jutott a címvédőnek. Ez annyit tesz, hogy vasárnap akármelyik helyosztón is szerepel majd, többet fog tudni pihenni ellenfelénél.

Ladies & Gentlemen, save the dates and get ready for the show 🔥 @delo #ehffinal4 pic.twitter.com/pUYRSnbhqN

