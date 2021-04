Még soha nem kapott ki BL-elődöntős ellenfelétől a Győri ETO

Kisorsolta az Európai Kézilabda Szövetség a női Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjének párosítását.

A címvédő és egyben egyetlen magyar résztvető Győri ETO a francia Bresttel csap majd össze. A magyar és a francia csapat eddig hatszor találkozott egymással, három győri siker mellett háromszor döntetlen volt a végeredmény. A mostani szezon csoportkörében 25-25-re és 27-27-re végeztek egymással a felek. A másik ágon Vipers Kristiansand–CSZKA Moszkva találkozó dönt arról, ki jut a fináléba.

What a pair of semi-finals we have to look forward to in Budapest! 🤩 Here is the DELO #ehffinal4 2021 draw result:⁠

⁠@audietokc_gyor 🆚 @BBH_Officiel @VipersKrSand 🆚 @whccska

⁠

Which teams will reach the final? ⚔️ #Showtimefordeloehffinal4 pic.twitter.com/4v7OwH9CyO

— EHF Champions League (@ehfcl) April 13, 2021