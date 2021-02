Súlyos autóbalesetet szenvedett Tiger Woods

Tiger Woods világhírű golfozó súlyos autóbalesetet szenvedett Kalifornia államban, írják az Egyesült Államok meghatározó hírforrásai.

A golfjátékos balesetének részleteit még nem tudni, de a CBS információi szerint csak Woods autója sérült meg a balesetben, és egyedül utazott a kocsiban. A sportembert a tűzoltóknak kellett kivágniuk autójából, amely totálkáros lett, Woods lába pedig több helyen is súlyosan megsérült.

Állapotáról az ESPN-nek Woods ügynöke nyilatkozott nem sokkal a baleset után.

– idézi Mark Steinberg ügynököt az ESPN.

A KABC-TV helikoptere felvételt készített Woods autójáról egy árokban, láthatóan súlyos a kár és a légzsákok is működésbe léptek.

Tiger Woods has been involved in a rollover crash⬇️

He had to be extracted from the wreck with the jaws of life and is currently in surgery#TigerWoods #Tiger #BREAKING pic.twitter.com/qeq1H8rXrs

— NewsNOW from FOX (@NewsNOWFOX) February 23, 2021