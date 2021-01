Ki ez a Tarzanként üvöltő dartsos, és miért utálják annyira, ha ilyen jó?

Új győztest avattak a dartsvilágbajnokságon, miután a döntőben a walesi Gerwyn Price elég simán, 7-3-ra legyőzte a skót Gary Andersont. A darts új királya, egyben újdonsült világelsője egy korábbi rögbijátékos, aki stílusa miatt a sportág egyik legmegosztóbb alakjának számít.

– írta 2018 novemberében a belga Kim Huybrechts. A reakciója a Grand Slam of Darts döntője után született, amit Price botrányos körülmények között nyert meg – szinténAnderson ellen.

A wolverhamptoni torna döntőjében Price mindent elkövetett, hogy kizökkentse a kétszeres világbajnok skótot: hangos kiabálásokkal ünnepelte, ha célba értek a nyilai, amiket időnként nagyon lassan vett ki a táblából, hogy kicsit még húzza ellenfele agyát.

Márpedig a darts nem csak az izommemóriáról szól, óriási szerep jut az idegeknek is, Price pedig elérte a célját, Andersont sikerült kihoznia a sodrából, és bár 16-13-as győzelmével övé lett a trófea, valamint az ezzel járó 110 ezer font (mai árfolyamon 44,2 millió forint), Huybrechts megállapítása igaznak bizonyult, mivel Price rengeteg ellendrukkert szerzett addigi legnagyobb sikerével.

„Tudtam, hogy Anderson meg fog törni a nyomás alatt. Hogy mit szóltam a közönség pfujolásához? Csak azt érik el vele, hogy még jobban játszom. Úgyhogy legközelebb se fogják vissza magukat” – nyilatkozta a győztes döntője után Price.

Viselkedése komoly megbotránkoztatást keltett, amiért 20 ezer fontos pénzbüntetést, valamint három hónapos eltiltást kapott, igaz, az utóbbit felfüggesztették, a pénzbüntetést pedig később megfelezték. A világbajnokságot és a legrangosabb tornákat szervező PDC elnöke, Barry Hearn a büntetésről azt mondta, nincs megtiltva a játékosoknak, hogy ünnepeljenek, de Price átlépett egy határt.

Ezzel pedig elvágta magát a szurkolóknál, akik nem felejtették el az egyik legnagyobb rajongótáborral rendelkező Anderson elleni döntőjét, és folyamatosan nyomasztották Price-t. Ő pedig hiába bizonygatta, hogy ellenszélben jobban játszik, 2019 októberében, az írországi World Grand Prix-n bedarálta őt a közönség ellenszenve.

– vallotta be.

A tavalyi világbajnokság előtt már a legnagyobb favoritok között emlegették, miután 2019-ben is megnyerte a Grand Slam of Dartsot, másik két, televízió által közvetített tornán (Európa-bajnokság, Players Championship Finals) pedig döntőt játszott. Bár az eredményei miatt a szurkolótábora is nőtt, egyre többször beszélt arról, miképp hat rá, hogy nem tud megszabadulni a rosszfiú szereptől.

„Egy kis viccelődés még belefér, de hogy minden héten folyamatosan hallom a közönség pfujolását, pláne a kulcsfontosságú kiszállók esetén, az övön aluli. Az írországi eset után ki kellett szellőztetnem a fejemet, és ez jó hatással volt a játékomra. Az emberek egy része azt hitte, olyan játékos vagyok, aki megnyer egy fontos versenyt, aztán eltűnik a süllyesztőben, és ezért rám szálltak. Aztán idővel belátták, hogy még mindig az élmezőnyben vagyok, és kezdtek elfogadni. Ebben a sportágban jól megférnek egymás mellett a különböző karakterek, és tudom, hogy nem felelek meg mindenkinek, de ha nekem nem tetszik valaki, még nem kezdem el szidni” – adott betekintést a lelkivilágába Price az előző vb előtt.

Ahol egészen az elődöntőig jutott, majd ott parázs hangulatú meccsen kapott ki a később győztestől, Peter Wrighttól. A lélektani hadviselés már a meccs előtt megkezdődött, Price azt üzente Wrightnak, örüljön, ha egyáltalán szettet tud nyerni, majd amikor a rikító frizuráiról és extravagáns öltözékeiről is híres ellenfél elvitte az első játszmát, nem állta meg, hogy ne dörgölje a kigyúrt exrögbis orra alá, hogy ezt bizony benézte.

