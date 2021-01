Kétszeres győztest vert a döntőben, Gerwyn Price a darts új világbajnoka

Gerwyn Price személyében először nyert walesi sportoló dartsvilágbajnoki címet: a 35 éves, cardiffi születésű sportember a 2015-ös és 2016-os vb-győztes Gary Andersont verte 7-3-ra a londoni döntőben.

! Gerwyn Price fulfils his destiny, reaching the pinnacle of world darts as he is crowned world number one and World Champion. Congratulations, Gerwyn pic.twitter.com/5VXLt6zkIp — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021

Price sokkal jobban játszott, már 6:1-re is vezetett, de a győzelem kapujában megremegett a keze, így a rutinos Anderson kétszer is szépített. 6:3 után aztán a walesi lezárta a finálét, győzelmével pedig a világranglistán is átvette a vezetést, maga mögé utasítva Michael van Gerwent.

He becomes the World Number one and the first ever Welsh PDC World Champion, beating Gary Anderson 7-3 to win his first world title pic.twitter.com/QyOpJCrbAZ — PDC Darts (@OfficialPDC) January 3, 2021