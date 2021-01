Darts-vb: elképesztő világbajnoki rekord született

A londoni londoni PDC-dartsvilágbajnokság döntőjébe Gerwyn Price és Gary Anderson jutott be, miután előbbi Stephen Buntingot, utóbbi a Michael van Gerwent búcsúztató Dave Chisnall győzte le a szombat esti elődöntőkben.

Gerwin Price élete első elődöntőjét ünnepelhette. Mindezt egészen pazar, 15 darab 180-es dobással és 100,92 átlaggal érte el a walesi. Ez, a végeredményben 6:4-re megnyert a mérkőzés hozott egy világbajnoki rekordot is, mivel

a két dartsos együtt 13 száz feletti kiszállót dobott, amire még nem volt példa.

Gerwyn Price & Stephen Bunting’s 13 ton-plus checkouts between them was a new PDC World Darts Championship record

It tops Taylor & Painter’s 11 ton-plus checkouts in the 03/04 final pic.twitter.com/jll0QJ4HMi

— PDC Darts (@OfficialPDC) January 2, 2021