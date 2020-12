Győri kézis lett a női Eb legjobb játékosa

Veszprém után Svédországban sem vált be Ljubomir Vranjes

A Győri Audi ETO KC játékosai közül a norvég Stine Oftedal és a francia Estelle Nze Minko is bekerült a dániai női kézilabda Európa-bajnokság álomcsapatába.

A francia balátlövőt a torna legértékesebb játékosának is megválasztották, támadásában és védekezésében is kiválóan teljesített, 250 percet töltött a pályán és 25 alkalommal volt eredményes. Nze Minko 2016 óta játszik Magyarországon, három évet töltött el Siófokon, majd 2019 óta játszik az ETO-ban. Van már olimpiai ezüstérme, világbajnoki címe és Európa-bajnoki aranyérme is a francia válogatottal.

Az álomcsapat:

kapus: Sandra Toft (dán)

balszélső: Camilla Herrem (norvég)

balátlövő: Vladlena Bobrovnyikova (orosz)

irányító: Stine Oftedal (norvég)

beálló: Ana Debelic (horvát)

jobbátlövő: Nora Mörk (norvég)

jobbszélső: Jovanka Radicevic (montenegrói)

védőjátékos: Line Haugsted (dán)

a legértékesebb játékos (MVP): Estelle Nze Minko (francia)

Két nap alatt több mint 30 ezer szurkolói szavazat érkezett a jelöltekre. Ezek a vokson a végeredmény negyven százalékát tették ki, a maradék hatvan százalékot a szakértői testület véleménye jelentette, írja az MTI.

Az Eb utolsó játéknapján a bronzéremért Dánia-Horvátország mérkőzést rendeznek 15.30-tól, a döntőben pedig a címvédő Franciaország és a hétszeres Európa-bajnok Norvégia találkozik 18 órától.

A magyar válogatott két győzelemmel és négy vereséggel a tizedik helyen zárta a tornát.