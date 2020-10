Véresre verték a Koreai Zombit

Az amerikai Brian Ortega pontozással győzött a Csan Szung Jung, a Koreai Zombi ellen a UFC magyar idő szerint vasárnap hajnali gáláján.

Ortega kezdettől fogva aktívabb volt, rendre megkontrázta a koreai próbálkozásait, és a rúgásaival igyekezett felőrölni az ellenfelet.

Jung megpróbált váltani a második menetben, de Ortega keményen eltalálta egy könyökössel, amitől az ázsiai a padlóra került, de pár ütést nyelt csak be, majd sikerült újra felállnia.

The Korean Zombie is a tank! How did he not go lights out after that Ortega spinning elbow?!?!? #UFCFightIsland6 #UFC #MMA pic.twitter.com/Qm7swddmZq

— Pound For Pound: MMA Podcast (@PFP_Podcast) October 18, 2020