Kivágták, mert csapattársai barátnőit és feleségeit ócsárolta

Szerződés bont az NHL-ben szereplő Washington Capitals nőket sértegető játékosával, Brendan Leipsickel.

A csatár egy zárt internetes csoportban durva megjegyzéseket tett játékostársai feleségeire, barátnőire, alakjukat, testsúlyukat kritizálta sértő módon.

THREAD: Here’s a compilation of the leaked messages from an Instagram group chat involving @Capitals forward Brendan Leipsic: pic.twitter.com/FCJYQlWIZ4

— Kyro (@pxlitic) May 6, 2020