LeBron James elsírta magát, mikor megtudta, hogy meghalt Kobe Bryant

Ez volt Kobe Bryant utolsó tweetje. LeBron Jamesnek üzent vele, a Los Angeles Lakers kosarasa ugyanis most előzte meg az NBA legponterősebb játékosainak listáján a franchise legendáját.

Kobe Bryant vasárnap, 41 éves korában vesztette életét egy helikopter-balesetben, amelyben meghalt 13 éves lánya, Gianna is. A Philadelphiából hazatérő Lakers-játékosok a repülőről leszállva tudták meg a halálhírt, a felvételek alapján James elsírta magát, majd több csapattársával is összeölelkezett.

LeBron James exiting the Lakers Team plane, clearly heartbroken hearing the news of Kobepic.twitter.com/nFRuwvJcBH

— Hoop Central (@TheHoopCentral) January 26, 2020