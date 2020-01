A támadóidő lepörgetésével emlékeztek a csapatok Kobe Bryantre

Megindító pillanatokkal indult a San Antonio Spurs és a Toronto Raptors mérkőzése az NBA-ben. A kezdés után a címvédő kanadai csapat támadhatott először, de lepörgették a 24 másodperces támadóidőt, majd ugyanígy tettek a hazai texasiak is.

A 24-es volt Kobe Bryant mezszáma a Los Angeles Lakersnél, amelynél karrierje mind a 20 szezonját töltötte. Eleinte 8-as volt, idő közben váltott, mind a kettőt visszavonultatta a franchise.

The Spurs and Raptors started today’s game by taking back-to-back 24-second violations to honor Kobe Bryant following his death.

