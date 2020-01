Egy napon át hajtott két új világcsúcsért a magyar ultrafutó

Az ultrafutó Csécsei Zoltán megjavította a 12 és 24 órás futópados világcsúcsot is. Vasárnap délután kezdődött a rekorddöntési kísérlet, amelyen a magyar sportoló 12 óra alatt 155,32 kilométert teljesített, az egynapos új rekordot pedig 286,80 kilométerre javította. Futását élőben is követni lehetett, de készül felvétel a befejezésről is:

A kísérlethez egy hitelesített, tanúsítvánnyal rendelkező padot állítottak fel, ennek a hagyományos szalagos megoldás helyett lamellái vannak, így az aszfalthoz, vagy a hideg rekortánhoz hasonló érzést kelt használat közben. A terem hőfokát mobilklímával szabályozták.

Kiemelt kép: facebook.com/HammerNutritionMagyarorszag