Visszatért a futónő a hegyre, ami majdnem megölte őt

A futóversenyeknek rengeteg típusa van már, de általában a kihívást a távolságok és időeredmények jelentik, nem pedig a magasság. Kivétel ez alól a hegyi versenyzés, amelynek legkeményebb sorozata a Skyrunner World Series.

– mondta 2014-ben a tromsöi futam versenyigazgatója, Kilian Jornet a sorozatról.

Nem csak ijesztgetésnek szánta, ez az egyik legveszélyesebb futóverseny. Ezt Hillary Allen a saját bőrén tapasztalta, az amerikai atléta ugyanis leesett a szirtről 2017 augusztusában, amely után az is csoda, hogy él,

ő azonban újra versenyez, sőt, a baleset helyszínére is visszatért.

Hillary Allen egy fizikatanár Coloradóból, aki sokáig kereste azt a sportágat, amely minden tekintetben kikapcsolja. A hegyi futás szerelem volt első látásra, ráadásul annyira jónak bizonyult benne, hogy 2015 nyarára már profinak mondhatta magát. Két évvel később, 2017-ben már az egyik legjobbnak számított a Skyrunner World Seriesben, amely az utolsó tromsöi állomásához ért. A Norvégia északi részében található 4800 méteres útvonal két hegyet érint:

But dry in Hamperokken side. Here volunteers marking the ridge! pic.twitter.com/cEcXhDw4p7

Allen a Hamperokkenen előzte meg Manu Part, egy Tromsőben élő spanyol férfit, aki nagyjából tíz méterről látta, hogy megcsúszik az ellenfele és menthetetlenül a mélybe zuhan.

– idézi a BBC a baleset szemtanújának visszaemlékezését.

Par nem is foglalkozott innentől a versennyel, lemászott a 40-45 méteren át zuhanó amerikaihoz, aki borzalmas állapotban volt. Rengeteg csontja eltört, a combján olyan széles seb tátongott, hogy egy emberi ököl is belefért volna és az egész teste természetellenes pózban ragadt. De még lélegzett. A spanyol, amennyit szerény elsősegély ismeretei engedtek, segített rajta, miközben a versenyt fényképező fotósok segítségért szaladtak.

„Nem emlékszem, mi történt pontosan, vagy a fájdalomra, csak az érzésre és a hangra, ahogy a csontjaim eltörnek. Azt hittem, meg fogok halni és azt mondtam magamnak: »ne küzdj ellene, csak fogadd el«. Elájultam és amikor magamhoz tértem Manut és a többi engem megmenteni igyekvő embert láttam. Életemben nem láttam még olyan rémült tekinteteket, mint akkor. Aztán érkezett a fájdalom is hullámokban, egyre erősebben.”

Végül egy helikopter 25 percen belül megérkezett, hogy a súlyos gerincsérülés dacára még ébren maradó Allent valahogy megmentsék.

Több mint két órába telt, mire elszállították a hegyről, 12 csontja eltörött, beleértve mindkét karját és a bordáit.Több mint száz öltéssel kellett összevarrni sebeit és az orvosok többször is figyelmeztették: valószínűleg soha többé nem tud majd futni. Part bár akkor sokkolták az események, ma már inkább lenyűgözi a versenytársa kitartása.

„Mondtam neki, hogy ne mozduljon meg és próbáljon ébren maradni. A tekintetén látszott, hogy az életben maradásért küzd. Elképesztő, amit tett, ha csak belegondolok, mit kértem tőle… Bármelyik átlagos ember feladta volna a helyében.”

Napokkal később tudatosult csak Hillary Allenben, hogy mi történt vele. A sebeit hitetlenkedve nézte a kórházban, eleinte sajnálta magát, aztán inkább hálás volt, amiért segítettek rajta. Csavarok, csövek és varratok tartották csak egyben, akkoriban azt is kétségbe vonta, hogy hétköznapi életet élhet majd.

– mesélte a BBC-nek.

Ma már bezzeg nevetve meséli, hogy milyen csúnya volt a kórházban készített Instagram-videójában, vagy épp azzal viccel, hogy egy csomó olyan ember látta meztelenül, akit nem is ismer.

Három hónappal később már újra járni tudott,

tíz hónappal a baleset után pedig visszatért a versenytípushoz, ami majdnem az életébe került.Egy héttel később már meg is nyert egy hegyi futóversenyt, egy olaszországi 48 kilométeres rendezvényen ért célba elsőként a Dolomitokban. A futást képtelen feladni, sőt a horrorisztikus esés helyszínét is újra látni akarta.

„Vissza kell oda mennem. Félek tőle, nehéz lesz, de újra ott kell lennem, hogy szembe nézzek a félelmemmel.”

Erre 2018-ban nem kerülhetett sor, de idén augusztusban ismét Tromsőbe utazott, méghozzá Manu Parral az oldalán, akivel az eset után összebarátkoztak. A baleset óta sokszor átbeszélték az eseményeket, ami mindkettőjükre terápiás jelleggel hatott és össze is kovácsolta a duót. Par aztán beleegyezett, hogy lelki támaszként ő is ott legyen a norvég hegyekben újdonsült barátjával.

– emlékezett vissza Allen.

They didn’t win @TromsoSkyrace today, but they are winners. Two years after her fatal accident Hillary Allen and Manu Par, the guy who saved her life, finished the race together 🙌 #respect

📷 @albertjorquera pic.twitter.com/Qp0v8TS1GC

— Skyrunning (@Skyrunning_com) August 3, 2019