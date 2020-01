Nem látsz ma nagyobb gólt a hokis gyerek egészpályás szólójánál

6-1-re nyert a Washington Capitals az NHL legutóbbi játéknapján az Ottawa Senators ellen, de fogadni mernénk, hogy a felnőttek meccsén sem született olyan látványos gól, mint amit a gyerekek találkozóján szerzett Alexander Mroczka.

A kis hokis a saját kapujánál szerelte az ellenfelet, majd megindult a koronggal, ügyes cselekkel lerázta a fehér mezeseket, és góllal fejezte be a szólót, aztán úgy ünnepelt, mint a nagyok.

We’re not worthy of Alexander Mroczka! @AAAMidAtlantic #MitesOnIce pic.twitter.com/tAxGR5vuOO

Eredmények, NHL:

Carolina Hurricanes – Philadelphia Flyers 5-4, hosszabbítás után

Florida Panthers – Arizona Coyotes 5-2

New Jersey Devils – New York Islanders 3-4, hosszabbíás után

Tampa Bay Lightning – Vancouver Canucks 9-2

Washington Capitals – Ottawa Senators 6-1

Detroit Red Wings – Montréal Canadiens 4-3

New York Rangers – Colorado Avalanche 5-3

Nashville Predators – Boston Bruins 2-6

St. Louis Blues – San José Sharks 3-2

Chicago Blackhawks – Calgary Flames 1-2

Anaheim Ducks – Columbus Blue Jackets 3-4

Vegas Golden Knights – Pittsburgh Penguins 3-4