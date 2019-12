Újabb ellenfelét semmisítette meg a Koreai Zombi

Hazai környezetben, a dél-koreai Puszanban lépett ketrecbe Csan Szungjung, aki győzelemmel kedveskedett a szurkolóinak. A Koreai Zombiként ismert pehelysúlyú sportoló ráadásul ellentmondást nem tűrően harcolt:

már az első menetben akkora verést mért ellenfelére, hogy inkább leléptették Frankie Edgart.

“The Korean Zombie” rises again, burying Frankie Edgar in a mere three minutes and change! Chan Sung Jung may be our sport’s greatest cult hero. 🧟‍♂️ #UFCBusan pic.twitter.com/BGl0Gggs3n

— Kyle Johnson (@VonPreux) December 21, 2019