A bronz még nincs meg, de Bognárral így is hosszabbított a Paks

A Paks oldalán azt írják, az edzővel a szokásos módon egy évre írtak alá, vagyis az új szerződése 2027 nyaráig szól.
Bognár második paksi időszaka 2023 februárjában kezdődött (az első 2020 szeptemberétől 2022 májusáig tartott), és eddig 213 tétmeccsen (ebből 174 volt NB I-es bajnoki) irányította a csapatot, a mérlege: 108 győzelem, 44 döntetlen, 61 vereség.
A 64 éves edző kétszer vezette dobogóra a Paksot (2023-2024: 2. hely, 2024-2025: 3. hely), és háromszor játszhatott Magyar Kupa-döntőt a csapatával, amely 2024-ben és 2025-ben is legyőzte a Ferencvárost.
Ez az év kicsit gyengébbre sikeredett szerinte
„Inkább szakmai kérdéseket kellett megbeszélnünk, miután ez az év egy kicsit gyengébbre sikeredett játékminőségben és eredményekben is. Fontos volt, hogy Haraszti Zsolt tulajdonossal egy hullámhosszra kerüljünk és átlássuk a jövő évi célokat” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a szakember.
Ebben az idényben sok fiatal játékos kapott sok játékpercet, gyakran egyszerre, és amikor 5-6 fiatal van egyszerre a pályán, az már NB I-es szinten egy kicsit sántít.
A Paksnak a mostani bajnoksgban is van még esélye dobogón végezni, ehhez az utolsó fordulóban nyernie kell a már kiesett Diósgyőr otthonában.
Bognár úgy fogalmazott, „komoly eredmény lesz”, ha sikerül bronzérmes pozícióban zárniuk az NB I-ben, és jelezte, mind a Debrecen, mind pedig a Zalaegerszeg látványosabb, kreatívabb futballt játszott, mint a Paks, ugyanakkor egyik rivális sem sebezhetetlen, és egyik sem jobb csapat, mint a tolnai együttes.
„Nagy változások nem várhatók jövőre a keretben, de most a legfontosabb, hogy ezt az idényt zárjuk le sikeresen”.
Az NB I szuperszombatjának arany- és bronzéremről döntő meccseiről a 24.hu-n folyamatosan frissülő online tudósítában számolunk majd be.
NB I, 33. forduló:
péntek:
Nyíregyháza Spartacus FC – Kolorcity Kazincbarcika SC 17.45
Puskás Akadémia FC – MTK Budapest 20.00
szombat:
Diósgyőri VTK – Paksi FC 17.15
Debreceni VSC – Újpest FC 17.15
Ferencvárosi TC – Zalaegerszegi TE FC 17.15
Kisvárda Master Good – ETO FC 17.15
A tabella:
1. ETO FC 32 19 9 4 64-30 66
———————————————————
2. Ferencvárosi TC 32 20 5 7 64-31 65
3. Paksi FC 32 14 8 10 60-45 50
———————————————————
4. Debreceni VSC 32 13 11 8 49-40 50
5. Zalaegerszegi TE FC 32 13 9 10 49-40 48
6. Puskás Akadémia FC 32 13 6 13 41-41 45
7. Újpest FC 32 11 7 14 47-55 40
8. Kisvárda Master Good 32 11 7 14 36-48 40
9. Nyíregyháza Spartacus FC 32 10 9 13 45-55 39
10. MTK Budapest 32 9 10 13 53-60 37
———————————————————
11. Diósgyőri VTK 32 6 10 16 38-62 28 – kiesett
12. Kolorcity Kazincbarcika SC 32 6 3 23 29-68 21 – kiesett
1.: BL-selejtező
2-3.: Konferancia Liga-selejtező
11-12.: kieső
Amennyiben az ETO FC nyeri a bajnoki címet, a második Ferencváros Magyar Kupa győzteseként az Európa Liga selejtezőjében indulhat, a Konferencia Liga selejtezőjében pedig a harmadik és a negyedik helyezett vehet részt.