A bronz még nincs meg, de Bognárral így is hosszabbított a Paks

A Paks oldalán azt írják, az edzővel a szokásos módon egy évre írtak alá, vagyis az új szerződése 2027 nyaráig szól.

Bognár második paksi időszaka 2023 februárjában kezdődött (az első 2020 szeptemberétől 2022 májusáig tartott), és eddig 213 tétmeccsen (ebből 174 volt NB I-es bajnoki) irányította a csapatot, a mérlege: 108 győzelem, 44 döntetlen, 61 vereség.

A 64 éves edző kétszer vezette dobogóra a Paksot (2023-2024: 2. hely, 2024-2025: 3. hely), és háromszor játszhatott Magyar Kupa-döntőt a csapatával, amely 2024-ben és 2025-ben is legyőzte a Ferencvárost.

Ez az év kicsit gyengébbre sikeredett szerinte

„Inkább szakmai kérdéseket kellett megbeszélnünk, miután ez az év egy kicsit gyengébbre sikeredett játékminőségben és eredményekben is. Fontos volt, hogy Haraszti Zsolt tulajdonossal egy hullámhosszra kerüljünk és átlássuk a jövő évi célokat” – nyilatkozta az M1 aktuális csatornának a szakember.

Ebben az idényben sok fiatal játékos kapott sok játékpercet, gyakran egyszerre, és amikor 5-6 fiatal van egyszerre a pályán, az már NB I-es szinten egy kicsit sántít.

A Paksnak a mostani bajnoksgban is van még esélye dobogón végezni, ehhez az utolsó fordulóban nyernie kell a már kiesett Diósgyőr otthonában.

Bognár úgy fogalmazott, „komoly eredmény lesz”, ha sikerül bronzérmes pozícióban zárniuk az NB I-ben, és jelezte, mind a Debrecen, mind pedig a Zalaegerszeg látványosabb, kreatívabb futballt játszott, mint a Paks, ugyanakkor egyik rivális sem sebezhetetlen, és egyik sem jobb csapat, mint a tolnai együttes.

„Nagy változások nem várhatók jövőre a keretben, de most a legfontosabb, hogy ezt az idényt zárjuk le sikeresen”.

