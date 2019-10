Elmozdult a térdkalácsa az NFL legjobbjának

A Kansas City Chiefs 30-6-ra nyert a Denver Broncos vendégeként az NFL-alapszakasz hetedik játékhetének nyitómérkőzésén.

A Chiefsből térdsérülés miatt kidőlt az előző idény legértékesebb játékosának (MVP) megválasztott Patrick Mahomes. Az irányítóra egy futási kísérletnél közben esett rá saját játékostársa, és ugyan saját lábán hagyta el a pályát, egyelőre kérdéses, mennyi időt kell majd kihagynia.

Mahomesnak a térdkalácsa mozdult el, és az MRI-vizsgálat után derül ki, mikor számíthat rá ismét a csapat.

A Twitter-oldalán az irányító gratulált a csapatának a győzelemhez, és azt írta, egyelőre minden jól néz ki.

Awesome team win! Love my brothers! Thank you for all the prayers! Everything looking good so far! #GodisGood #ChiefsKingdom

— Patrick Mahomes II (@PatrickMahomes) October 18, 2019