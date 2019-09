Egy Tour-győztessel poénkodik a magyar bringás, aki kegyetlen nagyot esett a vébén

A yorkshire-i világbajnokság keddi U23-as időfutamán kegyetlenül szakadt az eső, így kisebb-nagyobb szakaszok gyakorlatilag víz alá kerültek. Nem csoda, hogy a 65 km/órs széllel megspékelve Valter Attila is megszenvedett, hogy nyeregben maradjon, végül azonban mégis bukott és métereket csúszott a vizes aszfalton.

Wow. Valter was very lucky, no serious injuries for him #Yorkshire2019 pic.twitter.com/SDXXQhNu6H

— McEEV (@GosuSM) September 24, 2019