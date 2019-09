Konyhai baleset nehezíti Chris Froome négyszeres Tour de France-győztes országúti kerékpáros felépülését, írja az MTI. A brit a közösségi oldalán adott hírt pénteki háztartási balesetéről, amely után kórházba került és megműtötték, miután otthon konyhakéssel elvágta a hüvelykujját.

Stupidly cut my thumb with a kitchen knife and had to have surgery to put the tendon back together last night. Stuck giving a thumbs up for a couple of weeks 👍😂

This is not my year 🙈 Can’t wait for 2020🤞 pic.twitter.com/BKzLgho82R

— Chris Froome (@chrisfroome) September 7, 2019