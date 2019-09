A dán Jakob Fuglsang nyerte a Vuelta a Espana országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszát hétfőn, míg az összetettben éllovas szlovén Primoz Roglic növelte előnyét közvetlen riválisával szemben, írja az MTI.

A mezőnyre a 144,4 kilométeres táv végén hegyi befutó várt, a győztes dán 4:01:22 óra alatt teljesítette a távot. Ez volt az első szakaszgyőzelme háromhetesen a sokoldalú bringásnak, ráadásul az idei év egyik királyetapját sikerült behúznia.

