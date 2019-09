Svájci lavina tüntette el a US Open címvédőit

Azok után, hogy Stan Wawrinka elbúcsúztatta az amerikai nyílt teniszbajnokság címvédőjét, a szerb Novak Djokovicsot, női egyesben a 13. helyen kiemelt Belinda Bencic két játszmában legyőzte a világelső japán Oszaka Naomit.

Back in the QF! 💪@BelindaBencic defeats World No. 1 Osaka 7-5, 6-4 to reach the QF stage in Flushing Meadows for the first time since 2014…#USOpen pic.twitter.com/U77E34blRi

— US Open Tennis (@usopen) 2019. szeptember 2.