A világelső nem győzte vigasztalni a 15 éves lányt, miután kiütötte a US Openről

A Babos Tímeát búcsúztató 15 éves tehetség, Cori Gauff az amerikai nyílt teniszbajnokság harmadik fordulójában a világelső Oszaka Naomi Oszakával találta szemben magát. A tinédzsernek gyakorlatilag sansza sem volt, a ranglistát vezető japán teniszező 65 perc alatt leütötte a pályáról.

Gauff Wimbledonban a legjobb 16 közé is bejutott, a US Openen erre nem volt esélye és a meccs elveszítése után elsírta magát. Oszaka nagyon kedves volt viszont, rögtön vigasztalni kezdte, sőt külön kérte, hogy nyilatkozzon a fiatal amerikai játékos is.

Nella notte italiana Naomi #Osaka continua la difesa del titolo degli #USOpen!

Battuta Coco #Gauff 6-3, 6-0. Ma la parte più bella del match è stata dopo, quando la giapponese ha sinceramente rincuorato la giovanissima americana. ❤️ #USOpen2019 📹 @usopenpic.twitter.com/falckviQ2h — We Are Tennis Italia (@WeAreTennisITA) September 1, 2019

A címvédő és világranglista-vezető japánra a 13. helyen kiemelt Belinda Bencic vár majd a nyolcaddöntőbe jutásért.

Végeredmény – US Open, női egyes, 3. forduló Oszaka (japán, 1.)–Gauff (amerikai) 6:3, 6:0

Kiemelt kép: Tim Clayton/Corbis via Getty Images