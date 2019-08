„Csak egy gyerek vagyok nagy álmokkal” – a tenisz Hamupipőkéje vár Babos Tímeára

Az idei wimbledoni teniszbajnokságig csak az igazán bennfentesek hallottak Cori Gauffról, az amerikaiak 15 éves teniszezőjéről. Az angol nyílt teniszbajnokságon nyolcaddöntős játékos azóta nyert WTA-tornát (igaz, párosban), a US Opent pedig ugyanúgy győzelemmel kezdte, mint Babos Tímea.

Az amerikai 3:6, 6:2, 6:4-re verte az orosz Anasztaszja Potapovát, míg Babos 6:2-re megnyerte az első játszmát, majd a spanyol Carla Suárez Navarro sérülés miatt feladta a mérkőzést.

Nem véletlenül mondjuk és hangsúlyozzuk ezt, hiszen a két játékos a második fordulóban egymással találkozik majd, a párharc győztesére pedig a harmadik fordulóban minden bizonnyal az első helyen kiemelt címvédő, a japán Oszaka Naomi vár.

„A 2004. március 13.-án született amerikai játékos 140. helyen áll a világranglistán, ez pályafutása eddigi legjobbja. Gauff idén bejutott a 4. fordulóba Wimbledonban, a selejtezővel együtt hat mérkőzést nyert. Két évvel ezelőtt döntős volt a juniorok között a US Openen, tavaly pedig veretlen maradt a Roland Garros korosztályos tornáján” – ennyit írt Babos Tímea hivatalos honlapja Gauffról, de azért ennél bővebben is érdemes megismerkednünk azzal a teniszezővel, akiből a jövő nagy klasszisa lehet.

A még mindig csak 15 éves lány elsősorban a Williams nővérek miatt döntött úgy, hogy teniszező lesz, Venus és Serena ugyanis gyakran edzettek szülővárosában, a floridai Delray Beachen, így testközelből figyelhette őket.

Korán kiderült, hogy van érzéke a játékhoz, nyolcévesen megnyerte a legendás teniszező, a kilenc Grand Slam-trófeát nyert, de már 19 évesen visszavonult Maureen Connollyról elnevezett rangosabb junior versenyt (Little Mo), és ösztöndíjjal kipróbálhatta magát a világhírű edző, Patrick Mouratoglou franciaországi akadémiáján.

13 évesen az ITF junior körversenyein indult, és a negyedik tornáján, a US Open 2017-es juniorversenyében döntőig jutott, ahol 6:0, 6:2-re kikapott a szintén amerikai Amanda Anisimovától. A nála három évvel idősebb Anisimova is nagy tehetség: 18 évesen már 24. a felnőtt világranglistán.

Tavaly aztán duplázott: előbb a Roland Garros junior egyesét nyerte meg Caty McNally ellen (1:6, 6:3, 7:6), majd éppen legyőzöttje oldalán a US Open párosát, a fináléban egy másik amerikai kettőst, Hailey Baptiste-ot és Dalayna Hewittot múlták felül 6:3, 6:2-re.

A profik között tavaly májusban indult, és az Osprey városában megrendezett 25 ezer dolláros tornán a selejtezőből a főtáblára verekedte magát, ott megnyerte első meccsét a moldáviai Alexandra Perper ellen. Júniusban Baton Rouge-ban ugyanilyen teljesítményt nyújtott, majd szabadkártyával elindulhatott a US Open selejtezőjében, de már az első mérkőzésén 6:4, 6:1-es vereséget szenvedett a brit Heather Watsontól.

2019-et nagyon jól kezdte, a százezer dolláros midlandi tornán Ann Li oldalán döntős volt párosban, majd a surprise-i viadalon – valóban meglepetésre – két finálét is vívhatott, de egyesben a bolgár Szeszil Karatantcseva, párosban Paige Hourigannel az amerikai Usue Maitane Arconada, Emina Bektas kettőstől kapott ki. Márciusban szabadkártyát kapott a Miami Openre, és élete első főtáblás WTA-mérkőzésén 3:6, 6:3, 6:4-re legyőzte Caty McNallyt, de aztán 6:3, 6:2-re kikapott az orosz Darija Kaszatkinától.

Következett két ITF-negyeddöntő Charlestonban és Saint-Gaudens-ben, egy sikertelen Garros-kvalifikáció, majd Wimbledon, ahol minden egy csapásra megváltozott. A selejtezőben előbb kiverte az első kiemelt spanyol Aliona Boisovát (6:3, 6:4), majd az orosz Valentyina Ivanyenkót (6:2, 6:3) és a belga Greet Minnent (6:1, 6:1), ezzel a profi érában ő lett a legfiatalabb játékos, aki a selejtezőből főtáblára küzdötte magát az All England Clubban.

A főtáblán pedig jöhetett a bálvány, a floridai edzéseken évekkel korábban csak titokban meglesett Venus Williams. És Gauff keze nem remegett meg, 6:4, 6:4-re verte az idolt, ezzel a lendülettel pedig még a szlovák Magdalena Rybarikovát (6:3, 6:3), illetve a szlovén Polona Hercogot (3:6, 7:6, 7:5) is búcsúztatta. A végállomást a legjobb 16 között a román Simona Halep jelentette (6:3 6:3).

Azóta egy tornán indult el, és az sem volt problémamentes. A washingtoni Citi Open szervezői ugyanis szerették volna, ha indul, de a WTA életkorra vonatkozó szabályai miatt volt izgalom bőven. A szabályzat szerint ugyanis 15 éves játékos egy évben mindössze három szabadkártyát kaphat, ő pedig ezt már kimerítette Miamiban, Párizsban és Wimbledonban. Csupán abban reménykedhetett, hogy a selejtezőben indulók közül valaki visszalép, és imája meghallgatásra talált, mert pontosan ez történt.

Gauff meccsei telt házzal mentek már a kvalifikációban és a párosban is, miközben a többi főtáblás meccsekre alig-alig voltak kíváncsiak. Ugyan Washingtonban, egyesben a főtáblára jutva egyből kikapott, párosban McNallyvel nyert, a fináléban éppen Stollár Fannyt és az amerikai Maria Sanchezt verte 6:2, 6:2-re.

Júliusban már azon ment a polémia, hogyan kerülhető ki az életkori szabályozás, mert az lássuk be, furcsán vette volna ki magát, ha a wimbledoni csillag saját hazájában nem indulhat el. Akkor az Egyesült Államok Tenisz Szövetségének (USTA) kommunikációs igazgatója, Chris Widmaier azt mondta, nem tudja elképzelni, hogy bármi komplikáció felmerülhetne a floridai tehetség Flushing Meadows-i indulásában.

– nyilatkozta Widmaier a New York Postnak.

Capriati-szabály

Az amerikai női tenisz egyik csillaga volt, de sokkal több mindent is elérhetett volna, ha nem olyan fiatalon kerül rivaldafénybe – ezt mondják a szakértők Jennifer Capriatiról. Az 1976-os születésű egykori teniszező minden csúcsot megdöntött, amikor 1990-ben, 13 évesen és 11 hónaposan bemutatkozott a profik között. Nem csak elindult, de félelmetesen jól is játszott: Floridában döntős lett, a Roland Garroson egyből elődöntőig jutott, majd minden idők legfiatalabbjaként (14 évesen és 235 naposan) bekerült a top 10-be a világranglistán. 1991-ben Wimbledonban és a US Openen is elődöntős volt, 1992-ben Steffi Grafot legyőzve olimpiai bajnok címet szerzett. Aztán 18 évesen, kiégett sportolóként bejelentette, elege van az egészből, és visszavonul. A WTA ennek hatására vezette be az ún. Capriati-szabályt, amely korlátozta, hogy egy teniszező milyen fiatalon lehet egyáltalán profi. 14 évesen mindössze nyolc profi tornán vehet részt, de még egy 17 éves sportoló is csupán 16 tornán indulhat az adott naptári évben. A 15 éves Gauff tíz tornán vehet részt (sikerei miatt ez a szám azóta 12-re emelkedett), ebből márciusi születésnapja óta nyolcat már kihasznált.