Hanga Ádám a Barcelona legjobbjai közé nőtte ki magát

Szerződést hosszabbított a Barcelona kosárlabdacsapatánál Hanga Ádám. A 30 éves, magyar válogatott játékos eredeti kontraktusa 2020. június 30-án járt volna le, de a felek megállapodtak az együttműködés folytatásában. Az új szerződés 2022-ig szól, további egyéves opcióval – olvasható a katalán klub honlapján.

🏀✍ Adam Hanga extends his contract with @FCBbasket until 2022

— Barça Basket (@FCBbasket) 2019. július 9.