Bocsánatot kért a brit rádiócsatorna, ahol véletlenül bejelentették Károly király halálát

Elnézést kért az aggodalomkeltésért az essexi rádiócsatorna, ahol kedd délután véletlenül bejelentették, hogy Károly király elhunyt.

A téves bejelentést Radio Caroline essexi főstúdiójában bekövetkezett számítógépes hiba okozta, írja a Guardian. Peter Moore, a rádióállomás vezetője Facebook-bejegyzésben magyarázta el a történteket:

A főstúdiónkban történt számítógépes hiba miatt kedd délután (május 19-én) véletlenül aktiválódott az a királyi család tagjainak halála esetén alkalmazandó eljárás, amelyet minden brit rádióállomás készenlétben tart, remélve, hogy soha nem lesz rá szükség, és tévesen bejelentették, hogy Őfelsége a király elhunyt.

A Radio Caroline ezután a szabályoknak megfelelően elhallgatott, ezt vették észre a műsorkészítők. Moore a rádióállomás nevében bocsánatot kért a hallgatóktól és a királytól, és biztosította róla a közönséget, hogy – ahogy Erzsébet királynő idejében, úgy most is – sugározzák majd az urakodó karácsonyi beszédét.

Az incidens idején a király és a királyné egyébként Észak-Írországban tartózkodtak, épp egy népzenei együttes fellépésén vettek részt.

Az 1964-ben alapított Radio Caroline egykor kalózrádió volt, amely az angol partok közelében horgonyzó hajókról sugárzott. Miután az 1967-es törvényhozás sok kalózrádiót bezárásra kényszerített, az állomás szakaszosan folytatta működését, majd 1990-ben végleg befejezte a tengeri adásokat. A Radio Caroline és más hasonló kalózrádiók ihlették a 2009-es, Bill Nighy és Philip Seymour Hoffman főszereplésével készült Rockhajó című filmet.